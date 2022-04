لهزيمة «بوتين».. إعملوا من المنزل

طالب الاتحاد الأوروبي مواطنيه بتقليل عدد السيارات، وإغلاق مكيفات الهواء والعمل من المنزل 3 أيام في الأسبوع، لتقليل الاعتماد على الطاقة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ستوفر الإجراءات التي تم وضعها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الدولية، نحو 450 يورو سنويا للأسرة الواحدة، ويساعد شراء الطاقة من روسيا في دعم اقتصادها وتمويل الحرب في أوكرانيا.

وتجدد أوروبا قولها إنّها لا تستطيع العثور على إمدادات بديلة، لذا فهي تطلب من المواطنين تعديل أنماط حياتهم، بينما تحث الخطة المكونة من تسع نقاط، بعنوان القيام بدوري، المواطنين على تقليل قيادة السيارة، واستخدام وسائل النقل العام، أو العمل من المنزل 3 أيام في الأسبوع.

ودعا الاتحاد الأوروبي المواطنين في خطته إلى الخطوات التالية:

1 تدفئة منازلهم أقل في الشتاء، وإطفاء مكيفات الهواء في الصيف.

2 قيادة السيارة بصورة أبطأ على الطرق السريعة، وإيقاف تكييف السيارة مما يقلل من استهلاك الوقود

3 استخدم القطار بدلاً من الطيران

4 السفر بالمواصلات العامة أو المشي أو الدراجة

5 دعوة المدن للترويج لأيام الأحد الخالية من السيارات، كما يفعل البعض بالفعل.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول «في مواجهة المشاهد المروعة للمعاناة الإنسانية التي رأيناها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يرغب الناس في أوروبا في اتخاذ إجراءات».

وأوضح بيرول أنّ الدليل يحتوي على خطوات سهلة المتابعة رغم أنها قد تؤدي إلى عدم الراحة، لكنها يمكن أن تقلل من تدفق الأموال للجيش الروسي وتساعدنا على السير على طريق نحو كوكب أنظف وأكثر استدامة.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه إذا اتبع كل مواطن توصياتها، فيمكنها توفير 220 مليون برميل من النفط كل عام، وهو ما يكفي لملء 120 ناقلة عملاقة، كما أنه سيوفر 17 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يكفي لتدفئة ما يقرب من 20 مليون منزل.

