ما هي خدمة Nord VPN Threat Protection وكيف يمكنك استخدامها؟

خدمات VPN من شأنها حمايتك وحماية خصوصيتك أثناء تواجدك على الإنترنت حيث تجعلك هذه البرامج في مأمن من أي محاولات خبيثة تحاول مراقبتك وتتبع نشاطاتك على الإنترنت وهذا الأمر يحدث طوال الوقت من قِبل شركات ومزودي خدمات الإنترنت.

في بعض الحالات الأخرى تساعدك خدمات VPN في الوصول إلى المواقع المحجوبة والمحظورة في منطقتك مثل محتوى منصات البث الرقمية.

ولكن هذا هو كل شيء تقريباً عن خدمات VPN والمعروفة باسم برامج الشبكة الخاصة الافتراضية. لم تتمكن هذه الخدمات حتى الآن من حمايتك من الأنشطة الضارة مثلما تفعل برامج مكافحة الفيروسات.

ولكن يبدو أن شركة Nord Security – إحدى أكبر العلامات التجارية الرائدة في عالم الأمن السيبراني – لديها رأي أخر حول هذا الموضوع حيث قررت الشركة أن ترفع مستوى أمانك وتقوية حماية خصوصيتك والارتقاء إلى المستوى التالي من الأمان والحماية.

الميزة الجديدة في خدمة NordVPN التي نتحدث معكم عنها تأتي باسم Threat Protection وتعني باللغة العربية “حماية من التهديدات” والتي من شأنها حمايتك من البرامج الضارة والفيروسات ومن جميع عمليات ومحاولات تتبع أنشطتك ومن الإعلانات الملغمة والمتطفلة – كل هذا ودون أن تحتاج إلى شراء أي برامج إضافية.

من خلال هذا التقرير سوف نسلط الضوء على كل ما يلزمك معرفته حول ميزة Threat Protection الجديدة في برنامج NordVPN أحد أكبر الأسماء العريقة في عالم الأمن السيبراني.

ما هي ميزة NordVPN Threat Protection؟

يبدو أننا أمام خدمة شبيهة ببرامج مكافحة الفيروسات – على الأقل نوعاً ما. ميزة الحماية من التهديدات الجديدة “Threat Protection” هي ميزة جديدة تقدمها خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية المعروفة باسم NordVPN والتي توفر طبقة إضافية من الحماية لكي ترتقي بالمستخدم إلى مستوى أمان أبعد من كونها مجرد خدمة VPN.

الفكرة من هذه الخدمة هي أن توفر تجربة تصفح أكثر أماناً عن طريق حظر مواقع الويب والإعلانات وأدوات التتبع والبرامج الضارة والأهم من ذلك أنها قادرة على تحديد الملفات المُصابة بالبرامج الضارة.

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول ميزة NordVPN Threat Protection من خلال المدونة الخاصة على موقع الشركة الرسمي من هنا. جميع المستخدمين الذين لديهم اشتراك في خدمة NordVPN لديهم القدرة على تفعيل ميزة Threat Protection على كل من نظامي ويندوز وماك، كما أنها متوافقة مع كل من متصفح جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس وسفاري ومايكروسوفت إيدج.

إذا كنت من مستخدمي فايرفوكس فسوف تطلب منك الخدمة إعادة تشغيل المتصفح من جديد. هذه الميزة الجديدة سوف توفر تلقائياً تقرير كل 7 أيام لتزويدك بجميع المعلومات الجديدة حول المواقع الإلكترونية التي تم حظرها والتي كانت تحاول تتبعك والتطفل على خصوصياتك وجميع الإعلانات المزعجة وأدوات التتبع وعمليات مسح البرمجيات الخبيثة.

كيف تعمل ميزة Threat Protection؟

حظر البرامج الضارة: ميزة Threat Protection سوف تمنع المستخدمين من زيارة مواقع الويب الخطيرة والضارة عن طريق الخطأ، كما أنها تقوم بعملية مسح شاملة لجميع الملفات التي يتم تنزيلها من على الإنترنت وحذفها قبل أن تتمكن هذه البرامج الخبيثة من إلحاق أي ضرر بالجهاز.

جدير بالذكر أن الخدمة الجديدة تجري عمليات مسح عميقة لجميع الملفات القابلة للتشغيل والتي من الممكن أن يصل حجمها إلى 20 ميجابايت، ولكنها لا تحاول مسح الملفات التي من الممكن أن تحتوي على معلومات شخصية وبيانات حساسة مثل ملفات PDF أو مستندات DOCX. أيضاً هذه الأداة قادرة على فحص قطع ذواكر الفلاش الخارجية على نظام ويندوز.

حماية من التتبع: تعمل ميزة Threat Protection على حظر جميع أدوات التتبع التابعة للجهات الخارجية والتي تحاول تجميع أي ملفات أو معلومات خاصة عن المستخدمين.

حظر الإعلانات: ميزة الحماية من التهديدات تعمل على حظر جميع الإعلانات المزعجة مثل النوافذ المنبثقة والتي لا تكون مزعجة فحسب بل من الممكن أن تكون خطيرة أيضاً حيث من الممكن أن تحتوي على بعض البرمجيات الخبيثة في بعض الأحوال.

حماية دائمة: بمجرد تفعيل ميزة “Threat Protection” وإعدادها في المرة الأولى تصبح الميزة فعالة وقيد التشغيل دائماً بغض النظر عما إذا كان اتصال VPN قيد التشغيل أم لا وبهذا الشكل ميزة الحماية من التهديدات تضمن للمستخدم حماية دائمة طوال الوقت.

كيفية تفعيل ميزة NordVPN Threat Protection؟

قم بفتح برنامج OpenVPN

قم بالنقر على زر الدرع المتواجد في الركن العلوي الأيسر من الشاشة

قم بتفعيل ميزة Threat Protection

ما لا تعرفة عن خدمة NordVPN

تمتلك خدمة NordVPN قاعدة مستخدمين تصل إلى 14 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم وهي من تطوير شركة Nord Security وهو اسم رائد في عالم الأمن السيبراني والتي تقدم العديد من البرامج والخدمات المميزة التي من شأنها تعزيز حماية وخصوصية المستخدمين من بينها أداة NordPass وهي أداة لإدارة كلمات المرور وخدمة NordLocker وهي عبارة عن أداة لتشفير الملفات وتخزينها و NordLayer وهي خدمة VPN لرجال الأعمال وأداة NordWL وهي مجموعة أدوات من شأنها مساعدتك في بناء خدمة VPN الخاصة بك.

جدير بالذكر أن مقر الشركة الرئيسي هو بنما حيث لا توجد أي قوانين تفرض على الشركة الاحتفاظ ببيانات ومعلومات المستخدمين.

سعر Nord VPN

توجد خطط اشتراكات مدفوعة مختلفة والتي تشتمل على شهر أو عام أو عامين وهناك أيضاً خطة 30 يوماً التي تضمن لك إعادة مستحقاتك.

في الوقت الحالي تبلغ قيمة الاشتراك في الخدمة لمدة شهر واحد 11.95$ دولار أمريكي. أما الاشتراك لمدة عام يوفر ميزة خصم 58% بإجمالي 59$ دولار أمريكي أو ما يعادل 4.92$ دولار أمريكي شهرياً.

ولكن أفضل صفقة يمكنك الحصول عليها في الوقت الحالي هي خطة الاشتراك لمدة عامين حيث تحصل على خصم 71% بقيمة 83.76$ دولار أمريكي أي ما يعادل 3.49$ دولار أمريكي شهرياً.

جدير بالذكر أن الشركة تحتفل حالياً بالذكرة السنوية العاشرة لتأسيسها ولذلك هي تقدم العديد من الهدايا لأولئك المستخدمين الذين يقومون بالاشتراك في الخطط المدفوعة.

دعم فني على مدار الساعة

توفر شركة Nord Security دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل إجابة جميع الاستفسارات والرد على جميع التساؤلات المتعلقة بميزة “الحماية من التهديدات الجديدة” ومن الممكن التواصل مع الدعم عبر البريد الإلكتروني أو من خلال محادثات حية. أيضاً يمكنك معرفة المزيد عن الخدمة من خلال صفحة FAQ أو المدونة على موقع الشركة الرسمي.