الرقابة على الأغذية يحذر من خطورة الإفراط في تناول المقليات

يواصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية نشر تعليماته الصحية المتعلقة بالغذاء الأمثل، خاصةً خلال شهر رمضان، وآخر منشوراته التوعوية ما يتعلق بتناول واستهلاك المقليات وتأثيراتها على الصحة العامة، لاسيما لدى أصحاب الأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري والضغط.

واستهل فريق المكتب الإعلامي تنبيهه بأن “الطعام المقلي لا يمكن للبعض الاستغناء عنه، ولكن تناوله بشكل دائم يرفع من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأشار التنويه إلى أن فريقاً من الباحثين أجرى تحليل بيانات لأكثر من نصف مليون مشارك في 17 بحثاً، تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، ووجد الباحثون أن ما يصل لحوالي 37 ألف شخص من المشاركين في الدراسات يعانون من مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وأن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وخلص المنشور إلى أن الباحثين قد توصلوا إلى أنه “حتى مع تناول كميات صغيرة من الطعام المقلي، يمكن أن يُشكل خطورة على صحة القلب، إذ إن تناول 114 غراماً فقط من هذا النوع من المأكولات يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بمعدل 28%، وترتفع معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجي بمعدل 22%، بينما يصل خطر الإصابة بفشل القلب إلى معدل 37%.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الليبيين يتناولون كميات كبيرة وبشكل يومي خلال رمضان من أصناف الأطعمة المقلية بالزيوت النباتية، فيما يُعد من التقاليد الليبية على المائدة، في ظل عدم انتشار الوعي بخطورة الإكثار من هذه المقليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية