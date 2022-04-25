قد يشهد الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي انخفاضاً طفيفاً في الأسعار!

بناءً على بعض التقارير الأخيرة نقلاً عن محلل شهير فمن المحتمل أن يتم بيع الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي “جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4” بسعر أرخص من الأجيال السابقة.

على كل حال، هذه المعلومات تأتي إلينا من Ross Young وهو محلل شهير معروف بخبرته في توقع أسعار الهواتف الذكية التي لم يتم إطلاقها بعد في السوق العالمية.

سيأتي كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 بسعر أرخص من أسلافهما

الأخبار السارة التي تودون سماعها هي أنه من النادر جداً أن يخطأ Ross في توقعاته، مما يعني أن هناك بالفعل فرصة حقيقية أن يأتي الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي بسعر أرخص من أسلافهم.

قال Ross من خلال تغريدته على موقع تويتر: “قد يشهد الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي انخفاضاً في الأسعار”. ودعونا نذكركم بأن كلمة “قد” هنا تعني أنه ليس متأكداً من صحة هذه المعلومة بنسبة 100%.

الأمر الأخر الذي ذكره المُسرب الشهير على موقع تويتر: “أن شركة سامسونج تعتزم إنتاج عدد وحدات أكبر من هواتف جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4.

لا تتوقع هبوط كبير في الأسعار

وأضاف في تغريدته: “سيكون الإنتاج الضعف” وهذا يعني أن الشركة الكورية الجنوبية تتوقع أن يكون هناك طلباً متزايداً على هواتفها التالية بشكل كبير.

هذا يعني أيضاً أن سامسونج تتوقع أن تتحسن مبيعات كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليد 4 بشكل أفضل من جميع الأجيال السابقة وخصوصاً مقارنة بالجيل الحالي.

وكما تعلمون، فإن شعبية الهواتف الذكية القابلة للطي تزداد يوماً بعد يوم، وجميع الشركات المُصنعة وعلى رأسهم سامسونج على يقين تام بأن المستقبل القريب سيحتوي على هواتف قابلة للطي فقط.

ربما هذا هو السبب الذي جهل Ross يعتقد بأنه من المحتمل أن تتوفر الأجهزة القابلة للطي هذا العام بسعر منخفض عن الأجيال السابقة. ولكن إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فينبغي ألا نتوقع تغيراً أو هبوط كبير في السعر مقارنة بالجيل الحالي.

تم إطلاق هاتف جالكسي زد فولد 4 بسعر 1800$ دولار أمريكي وهو الآن بسعر 1400$ دولار أمريكي تقريباً، بينما بلغ سعر هاتف جالكسي زد فليل 4 وقت الإطلاق 1000$ دولار أمريكي وهو الآن بقيمة 850$ دولار أمريكي تقريباً.

لذا، في النهاية، من الممكن أن يشهد الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي انخفاضاً طفيفاً في الأسعار بقيمة مالية لا تتعدى المائة دولار أمريكي وهذا هو كل شيء.