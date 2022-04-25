ثلاث مزايا ستكون حصرية في هواتف ايفون 14 القادمة!

سوف تطلق ابل أربعة هواتف من سلسلة ايفون 14 منها إصداران عاديان وإصداران آخران هما ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس واللذان ستختصهما ابل بعدة مزايا جديدة.

التصميم الجديد (ثقب الشاشة)

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ستحمل هي التصميم الجديد الذي يضم ثقب للشاشة وآخر لحساسات التعرف على الوجه Face ID بينما هواتف ايفون 14 العادية ستأتي بنفس التصميم القديم مع النوتش.

معالج ابل A16

هواتف ايفون 14 برو / ماكس ستأتي مع معالج ابل A16 الجديد بينما ستحمل إصدارات ايفون 14 العادية نفس معالج A15 الموجود في ايفون 13 في سابقة هي الأولى من نوعها.

معالج A15 يعمل بتقنية معالجة 5 نانومتر بينما معالج A16 يعمل بتقنية معالجة 4 نانومتر الأسرع والأكثر توفيراً للطاقة.

الكاميرا الأعلى دقة

ابل تود رفع دقة الكاميرا الرئيسية إلى 48 ميجابكسل بدلاً من دقة 12 ميجابكسل التقليدية، لكن ذلك سوف يقتصر فقط على إصدارات برو من ايفون 14.



ما سبق نستنتج أن هواتف ايفون 14 برو / ماكس سوف تمتاز بكافة المزايا الكبرى الجديدة المنتظرة، وسياسة ابل القادمة ستكون الفصل بشكل كبير وواضح بين الإصدارات العادية وإصدارات برو لدفع مبيعات الأخيرة أكبر إذ تجقق ابل منها هامش ربح أكبر.

هناك مزايا سوف تشكل كافة الإصدارات مثل الاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ والإبلاغ التلقائي عن الحوادث المرورية، وكذلك التحسينات القادمة في الكاميرا الأمامية والألوان الجديدة مثل اللون الأورجواني.