طفل أميركي يستعد لدراسة الدكتوراه في سن 13 عاما!

أعلنت جامعة مينيسوتا الأميركية عن قبولها طفل يدعى إليوت تانر ويبلغ من العمر 13 عامًا في برنامج الدكتوراه بالفيزياء، بعد حصوله على البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات.

وقال ميشيل والد الطفل الملقب بأينشتاين الصغير إنه يسعى لتأمين 20 ألف دولار أمريكي، تكلفة دراسة ابنه في برنامج الدكتوراه.

وأشار الأب إلى أن ولع ابنه بالعلوم ظهر في عمر 3 سنوات، حيث تعلم القراءة بسهولة، وأظهر حبًا للحساب، قبل أن يكمل منهاج الثانوية خلال عامين، ليبدأ في سن التاسعة تلقي الدروس الجامعية.

من جانبه، قالت الطفل إليوت إنه يملك شغفًا كبيرًا تجاه الفيزياء التي يقوم بتدريسها لطلاب جامعيين.

ويأمل الطفل إليوت أن ينال الدكتوراه في الفيزياء في أقرب وقت ليتابع بعدها مسيرته العلمية.

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