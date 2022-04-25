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زووم الخاص بسطح المكتب يحصل على ميزة إيماءات اليدين

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن القائمون على تطبيق زووم عن تحديث جديد مخصص لتطبيق زوم الخاص بسطح المكتب جلب معه ميزة متعلقة بالإيماءات.

وقال القائمون إن المستخدمين سيكونون قادرين على إرسال رد فعل مناسب من خلال الإيماءات باليدين عوضًا عن الأزرار.

وأشاروا إلى أن الميزة الجديدة ستناسب عددًا كبيرًا من المستخدمين خاصة الذين يستخدمون تطبيق زووم في الفصول الدراسية والاجتماعات الافتراضية.

وللاستفادة من الميزة الجديدة؛ يجب أن يقوم المستخدم بتحميل أحدث إصدار من التطبيق، وتفعيل الميزة على المستوى الفردي وبشكل افتراضي.

وقال القائمون على التطبيق إن التحديث الجديد سيجلب ميزات أخرى التي تتضمن أداة تعاون زووم وايت بورد، وميزة آداب الدردشة التي تساعد المسؤولين على السلوك الغير مرغوب به، بالإضافة لميزة باك ستيج التي تعطي منظمي الفعاليات التحدث دون الحاجة لمواجهة الجمهور.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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