نصائح لمواجهة الحموضة في رمضان

يعاني الكثير من الصائمين من حموضة المعدة في شهر رمضان، والتي تحدث بسبب قلة الطعام، حيث لا تجد المعدة طعام كي يتحلل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم جدار المعدة، وهذا ما يسبب تهيج وحموضة وقرحة معدية.

وأظهرت الدراسات وجود مجموعة من الأطعمة التي تؤدي لحدوث هذه الحموضة كالأطعمة الدهنية، المقلية، الحارة، الأطعمة الغنية بالتوابل، ومعجون الطماطم، ودعت إلى تجنبها أو التخفيف منها.

وللوقاية من حموضة المعدة؛ ينصح بتقليل كميات عصائر البرتقال والليمون، والقهوة، والمشروبات الغازية، وتناول البطيخ، التفاح، الزبادي، الشاي الأخضر الخالي من الكافيين، بالإضافة لشرب كميات كبيرة من المياه.

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