هبة نور: شائعات انتقادي لنسرين طافش غير صحيحة

دحضت الفنانة السورية هبة نور الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتقد أداء الفنانة نسرين طافش في مسلسل جوقة عزيزة.

ونشرت هبة نور على ستوري حسابها في موقع إنستغرام ردًا قالت فيه، إن التصريحات المنتشرة باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وأشارت إلى أنها لم تقم بالتصريح ضد نسرين طافش أو غيرها من الفنانين السوريين أو العرب، ودعت متابعيها لعدم تصديق هذه الشائعات.

وقالت إنها لم تسمح نفسها بتقييم نفسها أو زملائها الفنانين، وأوضحت أن الجمهور والنقاد هم من يقومون بهذا الأمر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار تصريحات منسوبة لهبة نور تتحدث عن الأداء المصطنع لنسرين طافش في مسلسل “جوقة عزيزة”.

يذكر أن هبة نور تلعب في مسلسل ” جوقة عزيزة” دور منيرة فرفش معنا.

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