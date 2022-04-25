اليابان تفقد أكبر معمرة في العالم

أعلنت اليابان وفاة كاني تاناكا والتي تعد أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 119 عامًا.

وقال الحاكم المحلي سيتارو هاتوري إن المعمرة الراحلة ولدت في 3 يناير 1903، وأشاد بحياتها، وأشار إلى أنه كان يطمح إلى زيارتها في اليوم العالمي للمسنين لهذا العام، والاحتفال معها، وعبر عن حزنه لوفاتها.

وكانت المسنة اليابانية قد قضت آخر سنواتها في دار المسنين حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية، وحل مسائل الرياضية وتناول المشروبات الغازية، وتستعد لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في مسيرة تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021.

يذكر أن كانا تاناكا ولدت في منطقة فوكووكا الواقعة جنوب غرب اليابان، وتزوجت في العام 1922 وأنجبت 4 أطفال.

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