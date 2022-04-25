ابل تبدأ في إزالة التطبيقات والألعاب القديمة من متجر الآب ستور!

ابل تقوم حالياً بعمل تحسينات في متجر الآب ستور والتي تتضمن مراجعة التطبيقات والألعاب لضمان التزامها بالقواعد والسياسات التي تضعها ابل.

بعد المراجعة، سوف تقوم ابل بتنبيه المطورين الذين لديهم ألعاب وتطبيقات قديمة مع إمهالهم مدة محددة في حال تجاوزها سوف يتم إزالة الألعاب و التطبيقات من الآب ستور.

المهلة ستكون 30 يوماً من تاريخ تنبيه المطورين وفي حالة عدم تقديم أي تحديث جديد خلال هذه المهلة سيتم حذف التطبيق أو اللعبة.

بحسب ابل فإن هذه الإجراءات الجديدة لتسهيل عثور العملاء على تطبيقات رائعة تناسب احتياجاتهم على حد وصفها. ابل تريد التأكد من أن التطبيقات المتاحة على متجر الآب ستور تعمل بكفاءة ومحدثة “.

وأضافت ابل “نحن ننفذ عملية مستمرة لتقييم التطبيقات، أو إزالة التطبيقات التي لم تعد تعمل على النحو المنشود ، أو قديمة و لا تتبع إرشادات المراجعة الحالية”.

التهديد بإزالة التطبيقات والألعاب القديمة أثار غضب المطورين أن أفادوا أن نوعيات معينة من التطبيقات والألعاب لا تتلطب بالضرورة تحديثات دورية وأن تلك القواعد الجديدة التي تود ابل فرضها سوف تضر المطورين.

وقال المطورون في تغريدات متعددة على تويتر أن لديهم ألعاباً وتطبيقات تعمل بكفاءة وبدون مشاكل وقد راسلتهم ابل لتحديثها أو حذفها من الآب ستور حالة لم يقوموا بتحديثها، وقد ضربوا أمثلة بما لديهم من تطبيقات وكذلك الألعاب الإلكترونية التي تم تطويرها منذ عقود ولا تزال لها شعبية بدون تحديثات دورية.

هل تؤيد حذف ابل للتطبيقات والألعاب القديمة من متجر الآب ستور؟