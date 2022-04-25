كيفية أي جزء غير مرغوب به في الصورة بسهولة على الايفون والأندرويد؟

هل قمت بالتقاط صورة رائعة ثم اكتشفت لاحقاً وجود جزء أو عنصر غير مرغوب فيه في الصورة؟ نقصد مثلاً جسم غريب أو شخص متجول أو أي شيء آخر قد يشوه الصورة أو قد لا تود تواجده. لا مشكلة يمكنك إزالته بسهولة سواء على هاتف الايفون أو الأندرويد.

لا حاجة أن تكون بارعاً في برامج تحرير الصور كالفوتوشوب وغيره، فهناك تطبيق مثل Photo Retouch الذي سوف يسهل عليك إزالة ما تريد من الصور – وكذلك الفيديو – بضغطات زر دون الحاجة إلى خبرة سابقة في تحرير الصور، وفي نفس الوقت سوف تحصل على نتائج احترافية فقط كل ما عليك هو اختيار وتظليل ما تريد حذفه واترك الباقي للتطبيق.

مزايا تطبيق Photo Retouch

إزالة كافة الأجزاء التي تريدها بضغطة زر من الصور أو الفيديو

تلوين أو تشويش الأجسام المتحركة في الفيديو

تحرير الصور من خلال عدد من الفلاتر والأدوات المميزة.

تحسين الوجه والملامح وتنعيم البشرة وخوص أخرى مثل إزالة البثور والتصبغات.

التحكم في حجم ولون العين وكذلك شكل الأنف والفم والوجه بشكل عام.

إمكانية تلوين الصور القديمة.

ميزة تشكيل ونحت الجسم في الصور.

مع تطبيق Photo Retouch سوف تتخلص من الأجزاء التي تريد ظهورها في الصورة أو الفيديو كما سيمكنك تحسينها من خلال العديد من الخيارات والأدوات المختلفة.

كيفية استخدام التطبيق؟

اختر صورة من معرض الصور أو التقطها عبر الكاميرا.

اختر الأجزاء أو العناصر التي تريد إزالتها إذ يتم تحديدها باللون الأحمر

اضغط على زر المعالجة أو Process وراقب النتيجة الرائعة!

احفظ أو شارك الصورة مع أصدقائك

تحميل التطبيق على الايفون والايباد:

المبرمج: Shenzhen Leyuan

السعر : مجاني

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تحميل التطبيق على الأندرويد:

المبرمج: Shenzhen Leyuan

السعر : مجاني