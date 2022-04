مقابل 44 مليار دولار.. «إيلون ماسك» يستحوذ على تويتر

أعلنت شركة “تويتر” ومؤسس شركة “تسلا” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، أن الأخير اشترى موقع التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وتوصل ماسك، إلى اتفاق للاستحواذ على “تويتر”، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن الشركة تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير مقابل 54.20 دولار نقدا للسهم، متوقعة حدوث الصفقة “خلال ساعات”.

وقال ماسك في بيان مشترك مع الشركة: “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هي الساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية”.

وقبل وقت قليل من إعلان عملية الشراء، ألمح ماسك إلى التوصل إلى اتفاق مع الشركة، وكتب في تغريدة: “آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير”.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن شركة “تويتر” وافقت على الشروط والأحكام التي وضعها ماسك، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحد من “ملحمة دامت شهورا شهدت قيام ماسك بالاستحواذ على حصة تبلغ 9.2% من “تويتر” وتوجيه موجة من الانتقادات إلى مجلس إدارة الشركة، ورفض فرصة للانضمام إلى مجلس الإدارة، وثم الإعلان عن عرض بقيمة 54.20 دولارا للسهم”.

هذا وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأحد، نقلا عن مصادر، أن المعلومات التي تفيد بأن ماسك مستعد لاستثمار 46.5 مليار دولار في شراء جميع أسهم تويتر دفعت الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة.

وأعلن ماسك، والذي لديه أكثر من 83 مليون متابع على تويتر وبدأ في جمع الأسهم بالشركة في وقت سابق من هذا العام، عن نيته شراء الشركة في 14 أبريل الجاري وجعلها ملكية خاصة.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022