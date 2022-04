ليبيا رابع دولة في العالم مستوردة للأحذية التركية

حلت ليبيا في المرتبة الرابعة للدول المستوردة للأحذية التركية بواقع 16.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 122.9%.

وقالت لوكالة الأناضول، إنّ قطاع الأحذية حقّق أعلى رقم صادرات في الربع الأول من العام في تاريخه، وواصل القطاع في الزيادة بعكس التوقعات بتراجعها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجلت صادرات الأحذية التركية زيادة بنسبة 22.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محققة 328 مليون دولار.

وجائت روسيا في المرتبة الأولى للدولة المستوردة للأحذية التركية بواقع 25.8 ملايين دولار، ولم تشهد الصادرات إلى روسيا تراجعا في شهر مارس إلا بنسبة 0.3%.

بينما حلت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 25.7 مليون دولار، وإسبانيا بـ 17.9 مليون دولار وإيطاليا بـ 16.8مليون دولار.

