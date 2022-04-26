سامسونج تكشف النقاب عن المواصفات التفصيلية لمعالج Exynos 1280 SoC!

أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، سامسونج، كل من Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G بمعالج Exynos 1280 SoC الجديد كلياً.

أثناء الإعلان عن هذه الهواتف، لم تتطرق الشركة للتحديث عن معالجها الجديد بالتفاصيل، بدلاً من ذلك، وضعت الشركة كامل تركيزها على الميزات الجديدة التي تقدمها واجهة One UI 4.1 لهذه الهواتف وقدرات التصوير الفوتوغرافي.

الآن، بعد مرور أكثر من شهر تقريباً على الإطلاق، كشفت شركة سامسونج النقاب عن المواصفات التفصيلية لمعالج Exynos 1280.

مواصفات شريحة سامسونج الخاصة Exynos 1280 SoC

شريحة سامسونج Exynos 1280 SoC بتقنية معالجة 5 نانوميتر مستندة على معالج 64bit RISC حيث تم تصميم هذا المعالج المركزي خصيصاً لهواتف الفئة المتوسطة لدى الشركة الكورية.

المعالج ثماني النوى يحتوي على نواتان Arm Cortex-A78 عالية الأداء بتردد سرعته 2.4 جيجاهرتز، جنباً إلى جنب مع ستة نوى عالية الكفاءة “موفرة للطاقة” Cortex-A55 بتردد سرعته 2.0 جيجاهرتز.

بجانب المعالج المركزي توجد وحدة معالجة رسومية Arm Mali-G68 وقد صرحت الشركة بأنها تمكنت من تحسين قوة وحدة المعالجة الرسومية بفضل تقنية Fused Multiply-Add التي من شأنها المساهمة في تحسين عمر البطارية.

شريحة Exynos 1280 SoC توفر الدعم لكاميرات تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل. كما وتحتوي على معالج إشارات الصور ISP قادر على التعامل مع ثلاثة تدفقات فيديو في نفس الوقت مما يتيح دعماً كاملاً للكاميرا الثلاثية حتى دقة 16 ميجابكسل.

جدير بالذكر أن المعالج يدعم multi-frame image processing للمساعدة على تقليل نسبة التشويش في الصور ويدعم التسجيل بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

المعالج الجديد مُزود بمودم 5G يدعم نطاقي sub-6GHz و mmWave 5G وتدّعي الشركة أن سرعة التنزيل والتحميل تصل إلى 2.55 جيجابات في الثانية و 1.28 جيجابت في الثانية على التوالي.

تحتوي الشريحة على وحدة معالجة عصبية NPU قادرة على تنفيذ 4.3 تريليون عملية TOPS في الثانية الواحدة من أجل تعزيز قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي.

تشتمل الميزات الأخرى على دعم النطاق المزدوج 2.4GHz و 5GHz WiFi 802.11ac MIMO وبلوتوث 5.2 وراديو FM Rx وشاشات +FHD بمعدل تحديث 120Hz وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وشرائح الذاكرة من النوع UFS 2.2. تم بناء الشريحة بالاعتماد على عقدة تصنيع 5 نانوميتر EUV مما يسمح بتوفير الطاقة بشكل فعال.