حديقة حيوانات فلوريدا تعلن عن ولادة قرد عنكبوتي نادر

أعلنت حديقة حيوانات بريفارد الواقعة في ملبورن، فلوريدا، ولادة قرد عنكبوتي أسود اليد، مصنف على أنه من الحيوانات النادرة المعرضة للانقراض.

المولود الجديد ، الذي لم يُعرف جنسه بعد؛ وُلد مؤخرًا لشيلي البالغة من العمر 31 عامًا وشوتر البالغ من العمر 25 عامًا.

وقالت حديقة الحيوان على تويتر: “الأم و الطفل بخير!” مع وضع صور ومقاطع فيديو لشيلي وطفلها.

يمتلك المولود الجديد أيضًا علامة فريدة على أنفه تشبه شعار باتمان.

سبق أن أنجبت شيلي ثلاثة قرود عنكبوتية سوداء اليد هي تيكا، بريم ، وأوليف.

وقالت مديرة برامج الحيوانات في حديقة الحيوان لورين هينسون في بيان: “شيلي محترفة في رعاية نسلها”.

تُصنف قرود العنكبوت السوداء، وموطنها أمريكا الوسطى والجنوبية، على أنها عرضة للانقراض بسبب فقدان الموائل وتجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.

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