فيسبوك تفتح أول متجر فعلي الشهر القادم.. لدعم الميتافيرس

أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لـفيسبوك، أنها لا تريد الاكتفاء ببيع سماعات الواقع الافتراضي وأجهزة الدردشة المرئية والنظارات الذكية عبر الإنترنت فقط، وإنما ستستجيب لرغبات الجماهير التي تريد تجربة مثل هذه المنتجات من خلال المتجر.

وأكدت شركة ميتا الاثنين أنها ستفتتح أول متجر تجزئة لها في 9 مايو، وسيكون ذلك من خلال الموقع الذي تبلغ مساحته 1550 قدمًا مربعة في حرم الشبكة الاجتماعية في بورلينجيم ، كاليفورنيا، وسيركز الموظفون على “ميتافيرس”، العوالم افتراضية، حيث سيكون الناس قادرين على استكشاف آفاق هذه العوالم، وسيحققون أهدافهم للعمل واللعب والتواصل الاجتماعي.

ويؤكد هذا الافتتاح على مدى جدية عملاق التكنولوجيا في إنشاء أجهزة للمستهلكين، مع مواجهة شركات مثل Google و Apple التي لديها أيضًا متاجر فعلية.

ومع ذلك، فإن المنتجات مثل سماعات الرأس VR والنظارات الذكية التي تسمح لك بدخول هذه المساحات الافتراضية لم تصبح سائدة بعد.

تأمل ميتا أنه كلما جرب المزيد من الناس التكنولوجيا؛ سوف يفهمون سبب اعتقاد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن “ميتافيرس” هو عنوان العصر القادم البديل للإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وقال مارتن جيليارد ، رئيس ميتا ستور ، في بيان: “بمجرد أن يختبر الناس التكنولوجيا، يمكنهم الحصول على تقدير أفضل لها، إذا قمنا بعملنا بشكل صحيح؛ يجب أن يغادر الناس ويقولون لأصدقائهم إن عليهم الذهاب ومشاهدة ما يقدمه متجر ميتا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية