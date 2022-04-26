سامسونج جالكسي زد فليب 4 – شركة LG هي المسؤولة عن تطوير بطارية الهاتف!

يُقال أن شركة سامسونج سوف تستخدم بطاريات من المُقرر أن يتم صُنعها على يد شركة LG وذلك من أجل هاتف جالكسي زد فليب 4.

هذه المعلومات تأتي إلينا من موقع The Elec الكوري الذي أشار في تقريره إلى أن شركة LG Energy Solution ستكون هي المسؤولة عن تطوير بطاريات “محمولة” من أجل هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي.

شركة LG تطور بطارية هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4

جدير بالذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها شركة سامسونج مع شركة LG على الرغم من أن كلتاهما يتنافسان مع بعضهما البعض في العديد من الصناعات والتي من أهمها شاشات التلفاز وأجهزة المنزل الإلكترونية والأجهزة الذكية.

ولكن يبدو أنهما لا يُمانعان مساندة بعضهما البعض أيضاً طالما سيخرج كلا الطرفان من هذه الصفقة بنتائج مربحة. منذ عام 2019 وتعتمد شركة سامسونج على بطاريات شركة LG من أجل هواتفها الرائدة مثل Galaxy S و Galaxy Note ولكن هذا قبل أن تُغلق شركة LG قسم الهواتف الذكية.

للتنويه: تحتوي بعض هواتف جالكسي S21 و جالكسي S20 على بطاريات مصنوعة على يد LG. ولكن حتى هذه اللحظة لم تستخدم هواتف سامسونج القابلة للطي إلا البطاريات التي تم صنعها بداخل قسم Samsung SDI وهي وحدة تصنيع داخلية تابعة للمجموعة ومسؤولة عن تطوير البطاريات فقط.

ولكن بناءً على آخر التقارير، يبدو أن العملاق الكوري الجنوبي يريد تنويع سلسلة التوريد الخاصة به حتى ومن أجل سلسلة الهواتف القابلة للطي التالية وربما هذا الأمر يساعد سامسونج على تقليل تكاليف التصنيع بشكل إيجابي.

تستخدم شركة سامسونج الكثير من البطاريات المصنوعة على يد شركات صينية مع أغلب هواتف جالكسي الفئة المتوسطة والاقتصادية. وبما أن شركة LG تشتهر بقدرتها على تصنيع بطاريات عالية الجودة وبتكلفة صناعية منخفضة، فيبدو أنها فكرة جيدة من أجل تصنيع بطارية هاتف جالكسي زد فليب 4.

هذه المعلومات تأتي بالتزامن مع التقارير الأخرى التي تشير إلى احتمالية خفض أسعار الجيل التالي من هواتف سامسونج القابلة للطي. ولكن هذا الأمر يجعلنا نتساءل، هل من الممكن التعاون مع LG يساعد سامسونج على خفض تكلفة هاتف جالكسي زد فليب 4 إلى أقل من 999$ دولار أمريكي وهو السعر الأساسي للهاتف وقت الإطلاق!