OnePlus Buds N – سماعة أذن لاسلكية جديدة من OnePlus بمواصفات ممتازة!

أعلنت شركة ون بلس عن سماعة الأذن اللاسلكية OnePlus Buds N وهي سماعة TWS والتي تم إطلاقها في الصين جنباً إلى جنب مع هاتف OnePlus Ace.

تدعم السماعة تقنية بلوتوث 5.2 بزمن انتقال منخفض للغاية بسرعة 94 مللي ثانية وتحتوي على محركات ديناميكية 12.4 ملم والتي تم ضبطها للحصول على جهير صوتي مرتفع عالي الدقة.

وقد صرحت الشركة خلال الإعلان بأن السماعة الجديدة مريحة جداً في الارتداء حيث تتمتع السماعة بتصميم مريح ومناسب لجميع أشكال قنوات الاذن المختلفة.

تدعم السماعة عناصر التحكم اللمسية ولكنها تفتقر لتقنية اكتشاف التآكل التلقائي من أجل التشغيل والإيقاف المؤقت. وزن السماعة الفردية الواحدة 4.8 جرم فقط مما يعني أنها خفيفة للغاية لتكون مريحة في الارتداء.

جدير بالذكر أن السماعة تأتي بثلاثة أحجام مختلفة من سدادات الأذن المصنوعة من السيليكون حيث يمكنك الاختيار بين السدادة الصغيرة أو المتوسطة أو حتى الكبيرة بما يتناسب مع حجم قناة أذنيك.

تدعم السماعة زمن تشغيل متواصل يصل إلى 30 ساعة تقريباً بمساعدة شحن العلبة ولكنها قادرة على العمل لمدة زمنية تصل إلى 7 ساعات مع التشغيل المستقبل. يمكنك شحن السماعة لمدة 10 دقائق فقط لتحصل على 5 ساعات من التشغيل المتواصل.

سعر ومواصفات سماعة OnePlus Buds N

محركات صوتية 12.4 ملم ديناميكية مُجهزة لتقديم جهير ديناميكي عالي الدقة مع نطاق استجابة من 20 إلى 20000 هرتز ومستوى حساسية بمعدل 98 ديسيبل

بلوتوث 5.2، ودعم برنامج ترميز AAC و Dolby Atmos مع هواتف OnePlus 7/7 Pro أو أحدث منها ودعم تقنية الاقتران السريع OnePlus Fast Pair مع هاتف OnePlus 6 أو الأحدث

ميكروفونات مزدوجة لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

عناصر التحكم التي تعمل باللمس من أجل تغيير مسار الأغنية أو تشغيل المساعد الصوتي أو التشغيل والإيقاف المؤقت

زمن انتقال منخفض يبلغ 94 مللي ثانية مع جميع هواتف OnePlus المدعومة وأثناء تفعيل وضع اللعب المتقدم الاحترافي

معيار IP55 لمقاومة العرق والماء

تزن 4.82 جرام بينما يزن الطراز الأسود 4.77 جرام

بطارية بسعة 41 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل أو ما يصل إلى 30 ساعة بمساعدة علبة الشحن ذات بطارية 480 مللي أمبير.

تتوفر السماعة باللون الأبيض والأسود ويبلغ سعرها 190 يوان صيني أي ما يعادل 30$ دولار أمريكي وسيتم إطلاقها في الأسواق اعتبارًا من يوم 26 أبريل بينما من المتوقع أن تصل إلى بعض الأسواق باسم OnePlus Nord Buds.