ابل تطلق تحديث iOS 15.5 التجريبي – وهذه أهم التغييرات!

ثلاثة إصدارات تجريبية هي حصيلة ما أطلقته لتحديث iOS 15.5 المنتظر إطلاقه قريباً وهو تحديث لن يأتي بتغييرات كبرى بل مع تحسينات بسيطة.

الإصدارات التجريبية من التحديث متوفرة للمطورين ومشتركي برنامج ابل التجريبي، وتتمثل أبرز التغييرات الجديدة فيما يلي:

تطبيق المحفظة Wallet

شهد تطبيق المحفظة Wallet بعض المزايا الجديدة مثل تغيير أزرار الإرسال والاستقبال، أما بطارقة ابل الائتمانية فأصبحت تسمى Titanium Card، أما خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني فباتت تسمى Apple Cash في تطبيق الرسائل.

خاصية التحكم الشامل Universal Control

الآن خاصية التحكم الشامل Universal Control باتت تطلب أن يتم تحديث جميع الأجهزة إلى أحدث إصدارات النظام المختلفة على الايفونت والايباد iOS 15.5 / iPadOS 15.5 وكذلك أجهزة ماك.

دعم المشتريات الخارجية

الآن هذا التحديث سوف يدعم المشتريات الخارجية التي لن تتم بالضرورة من خلال ابل وسوف يستفيد من ذلك التطبيقات التي تقدم محتوى مثل المسلسلات والأغاني والأفلام والكتب وغيرها بشرط الحصول على موافقة من ابل بذلك.

أمور أخرى ..

هناك أمور أخرى هامشية مثل تعديل بعض الأيقونات والأسماء داخل النظام بهدف تحسين تجربة الاستخدام بشكل عام.

من المنتظر إطلاق تحديث iOS 15.5 في شهر مايو المقبل وسوف يكون هذا أخر تحديث كبير نشهده لنظام iOS 15 قبل الإعلان رسمياً عن تحديث iOS 16 و iPadOS 16 في مطلع يونيو المقبل حيث سينعقد مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022.