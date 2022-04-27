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تقرير – ابل ترفع إنتاج هواتف ايفون 13 برو لزيادة الطلب عليها

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس لازالت تلقى رواجاً كبيراً حتى بعد أشهر من طرحها، ما دفع ابل إلى رفع إنتاجها في المصانع التابعة لها.

بحسب صحيفة Digitimes فإن ابل سوف ترفع إنتاج هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس بواقع 10 مليون وحدة إضافية خلال الربع الثاني من عام 2022 والذي يمتد من أبريل إلى يونيو.

يشير التقرير إلى تحسن أوضاع سلاسل التوريد الخاصة بشركة ابل ، والتي كانت تعاني لتلبية الطلب وسط عمليات الإغلاق والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث يتم تصنيع الجزء الأكبر من أجهزة ابل.

على الجانب الآخر، هناك تقارير متعددة تتحدث عن ضعف الإقبال على هاتف ايفون 14 ميني وقيام ابل بخفض إنتاجه، إذ تعاني مبيعاته لصالح إصدارات أخرى مثل ايفون 11 وايفون SE. مع سلسلة هواتف ايفون 14 هذا العام، لن يكون هناك إصدار ميني بأي حال كما تشير التسريبات.

ابل سوف تنتج نحو 8 ملايين وحدة من هاتف ايفون 13 برو، ونحو 6.5 مليون وحدة من هاتف ايفون 13 برو ماكس، وهذا إجمالاً أكثر بـ 10 ملايين وحدة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

هواتف ايفون 13 برو / ماكس تأتي مع شاشة مميزة بتقنية ProMotion ونظام تصوير متقدم مع قدرات أفضل للتصوير الليلي ومعالج A15 Bionic السريع ودعم شبكات الجيل الخامس 5G فضلاً عن مزايا أخرى.

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