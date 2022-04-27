Sharp تعود للمنافسة بهاتف متطور

عادت شركة Sharp للمنافسة في سوق الهواتف الذكية من خلال إطلاقها لهاتف متطور بمواصفات مميزة حمل اسم Aquos Sense 6S.

وجاء الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.1 بوصة ودقة عرض 1080× 2432 بيكسل، بتردد 90 هرتز، وسطوع 400 شمعة.

وزودت Sharp هاتفها الجديد بمعالج Snapdragon 695 5G، ونظام تشغيل Android 11، وبذاكرة داخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز بهيكله المقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وبكاميرته الخلفية الثلاثية التي ستأتي بدقة 48، 8 و2 ميغا بيكسل، وببطاريته التي ستأتي بسعة 4,570 ميلي أمبير.

وسيَحتوي الهاتف على منفذ 3,5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن Sharp أكدت طرحها الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 315 دولارًا.

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