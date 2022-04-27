فيفو تُعلن عن هاتف Vivo X80 Pro بشاشة 120Hz وسرعة شحن 80 وات

تماماً كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع القليلة الماضية فقد أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Vivo X80 Pro الرائد. هذا الهاتف تعرض إلى كم ضخم من التسريبات خلال الفترة الماضية ولكنه أصبح الآن بشكل رسمي ولكنه متاح في موطن الشركة فقط خلال الوقت الحالي ولكن من المتوقع أن يصل إلى السوق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

تماماً مثل الجيل السابق، Vivo X70 Pro، فهو مصنوع من خامات عالية الجودة عبارة عن مزيج من الزجاج والمعدن ويأتي الجانب الخلفي مصنوع من الجلد النباتي على حسب الطراز.

يحتوي الهاتف على حواف إطارات نحيفة للغاية وشاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض منحنية تمتاز بتصميم فتحة الثقب المركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

هاتف Vivo X80 Pro يحصل على بصريات ZEISS وشريحة +V1

جميع أزرار الهاتف متواجدة فوق إطار الجانب الأيمن في حين أن الجانب الخلفي يحتوي على وحدة كاميرا عريضة وقد تم تصميم الكاميرا بالتعاون مع الشركة الرائدة للبصريات Zeiss ويتمتع الهاتف بطلاء مضاد للتوهج.

أما وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية فيحتوي Vivo X80 pro على شاشة ضخمة قياس 6.78 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض منحنية AMOLED بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz داعمة لتقنية LTPO 3.0 مما يعني أنها تدعم معدلات التحديث الديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz.

المسؤول عن تشغيل الهاتف هو معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC ويُقال أنه سيكون هناك إصدار جديد في السلسلة يحتوي على معالج +Snapdragon 8 Gen 1 وعلى الأرجح سيكون هذا المعالج من نصيب طراز +Vivo X80 Pro أو من الممكن أن يكون لدى الشركة خطط أخرى بخصوص هذا المتغير – سننتظر لنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل القريب.

بالنسبة لسعة التخزين والذاكرة العشوائية، يتوفر النموذج الأول بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، في حين أن النموذج الثاني يحتوي على 12 + 256 جيجابايت. جدير بالذكر أن الذاكرة العشوائية من النوع LPDDR5 بينما تأتي الذاكرة الداخلية من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

أندرويد 12 وسرعة شحن 80 وات وشحن لاسلكي 50 وات

يستمد هذا الهيرقل طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12 في السوق الصينية، ولكن من المؤكد أن يتم إطلاق الهاتف في السوق العالمية بواجهة FunTouchOS بدلاً من ذلك.

في حالة كنت تتساءل عن كيفية تأمين وإلغاء تأمين قفل الهاتف، يحتوي Vivo X80 Pro على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة يعمل بالموجات الفوق صوتية لتوفير سرعة استجابة أعلى ودقة أكبر. أيضاً يدعم الهاتف بلوتوث 5.2 واتصال 5G ويحتوي على شريحة NFC.

خمسة كاميرات من بينها عدسة ISOCELL GNV الجديدة من سامسونج

كما هو متوقع، يحتوي الهاتف على خمسة كاميرات من بينها 4 على ظهر الهاتف وواحدة فقط في الأمام. العدسة الرئيسية هي في الواقع مستشعر سامسونج الجديد ISOCELL GNV بدقة 50 ميجابكسل المدعوم بنظام التثبيت البصري OIS.

أيضاً يوجد عدسة فائقة الاتساع من شركة سوني IMX586 بدقة 12 ميجابكسل مصحوبة بعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل قادرة على دعم التقريب البصري بمعدل 2x وفي النهاية كاميرا تيليفوتوغرافي أخرى بدقة 8 ميجابكسل قادرة على التكبير بمعدل 5x.

في الأمام توجد عدسة تصوير بدقة 32 ميجابكسل من أجل صور السيلفي ومكالمات الفيديو. أيضاً يحتوي الهاتف على شريحة +V1 المطورة ذاتياً والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز جودة ونقاء وضوح الصور.

يبلغ سُمك الهاتف 9.1 مم ويزن 215 جرام مما يعني أن الهاتف وزنه ثقيل بعض الشيء وسيتوفر باللون الأسود والبرتقالي والأزرق السماوي بمبلغ وقدره 839$ دولار أمريكي.