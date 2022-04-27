محمد إمام يبدأ الترويج لفيلم عمهم

بدأ الفنان المصري محمد إمام الترويج لفيلمه الجديد “عمهم” حيث نشر على حسابه في إنستغرام صورة من كواليس العمل وعلق عليها بالقول ” عمهم صيف 2022 “.

وظهر محمد إمام في الصورة بشعر أشقر، وكان يمسك بيده سيجارة.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عشاق النجم عن شوقهم لمشاهدة الفيلم، وتوقعوا أن يتصدر شباك التذاكر في مصر والوطن العربي.

يذكر أن فيلم “عمهم” من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من محمد إمام، سيد رجب، محمود حافظ، هدى المفتي، أيتن عامر، وغيرهم من الفنانين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية