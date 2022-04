أدانت محكمة في ولاية نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتهمة ازدراء المحكمة.

وأصدرت المحكمة حكما بتغريم ترامب 10,000 دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقًا لقرار قضائي سابق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، منها شبكة CBS.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، طلبت في مطلع أبريل الجاري بمحاسبة ترامب لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يُوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية، تجريها جيمس في تاريخ أعمال عائلة ترامب.

الجدير بالذكر أنّ جيمس طالبت المحكمة بمحاسبة ترامب بتهمة ازدراء مدني وتغريمه بمبلغ كافٍ لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة وتعويض مكتب المدعي العام عن الرسوم والتكاليف المرتبطة بهذا الطلب.

The post بتهمة إزدرائها.. محكمة نيويورك تُدين «ترامب» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا