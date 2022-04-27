رسمياً – ابل تبدأ طرح خدمة الإصلاح الذاتي للايفون

بدأت ابل رسمياً في طرح برنامج الإصلاح الذاتي للايفون والذي يُمكن المستخدمين من إصلاح هواتف الايفون الخاصة بهم بدون اللجوء إلى مراكز الصيانة المتخصصة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الإصلاح الذاتي التي أعلنت عنها ابل سابقاً العام الماضي وبدورها سوف تقوم ابل بمد المستخدمين بما يزيد عن 200 قطعة غيار وأداة مختلفة تجعلهم قادرين على إجراء الإصلاحات في الايفون بأنفسهم.

سوف تخصص ابل متجراً عبر الإنترنت متاح فيه قطع الغيار وأدوات الإصلاح وأيضا الإرشادات ودليل عمليات الإصلاح، وإذا كان المستخدم ذو خبرة كافية فسوف يتمكن من إصلاح الايفون بنفسه.

هذه الخدمة سوف تشمل هواتف قطع الغيار الخاصة بهواتف ايفون 12 وايفون 13 بالإضافة إلى الجيل الثالث من ايفون SE.

لاحقاً، سوف تضيف ابل المزيد من الأجهزة لتلك المبادرة لتشمل أجهزة الايباد وماك العاملة بمعالج M1 فما أحدث.

حالياً، بدأت ابل في إطلاق الخدمة على أرض الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث باتت قطع الغيار متوفرة للشراء من خلال متجر Self Service Repair الإلكتروني من ابل، كما يمكن للمستخدم تأجير أدوات الإصلاح في مقابل 50 دولار أمريكي لمدة أسبوع. من المفترض أن تقوم ابل بنشر تلك المبادرة في المزيد من الدول.

حذرت شركة ابل سابقاً من أن برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها يستهدف “الأفراد الذين لديهم المعرفة والخبرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية” وأن “الغالبية العظمى من العملاء” سوف يتوجب عليهم الذهاب إلى مركز صيانة معتمد أو فني محترف.

يمثل ذلك البرنامج تحول في سياسة ابل من التضييق على استخدام قطع الغيار الغير أصلية إلى توفير قطه غيار أصلية للمستخدمين والفنيين. أضعف الإيمان يمكن للمستخدمين الحصول على قطع الغيار الأصلية على أن يقوم فني مختص بعملية الإصلاح ذاتها بدلاً من الوقوع ضحية قطع الغيار المزيفة.