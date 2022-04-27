خلل في تطبيق رسائل جوجل يتسبب في نفاذ البطارية وارتفاع حرارة الهاتف!

بناءً على عدة تقارير وشكاوى متنوعة في أكثر من مصدر مختلف فيبدو أن هناك خطأ فني أو خلل ما في تطبيق رسائل جوجل الافتراضي “Google Messages” حيث يتسبب هذا الخلل في استنزاف البطارية بدون مبرر وارتفاع درجة حرارتها بشكل مبالغ فيه مما يسفر عنه ارتفاع في درجة حرارة الهاتف.

تطرق موقع The Verge للحديث عن هذه المشكلة وقد وصف الخطأ بأن التطبيق يظل قيد التشغيل حتى بعدما يقوم المستخدم بإغلاقه والخروج منه. ولكن يبدو أن شركة جوجل تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة خلال وقت قريب.

في الواقع، بناءً على تجربتي الشخصية فإنني لم أواجه هذا الخطأ على هاتفي الأندرويد حتى الآن، ولكن هذا لا يعني أن جميع التقارير كاذبة، فهناك عدد كبير من المستخدمين الذين أبلغوا عن وجود مشكلة في تطبيق “Google Messages” ومن الواضح أنهم يعانون من نفس المشكلة التي تحدث عنها المصدر.

بطبيعة الحال عندما يعمل تطبيق رسائل جوجل بشكل طبيعي فمن المفترض إذا حاولت أن تقوم بإرفاق صورة داخل الرسالة، ينشط على الفور تطبيق الكاميرا ويستعرض معين المناظر Viewfinder ولكن بمجرد مغادرة معين المناظر يتم إلغاء تنشيط تطبيق الكاميرا مباشرة، وهذه هي الطريقة الطبيعية لنظام عمل تطبيق رسائل جوجل.

ولكن هذا ليس هو الحال مع التطبيق مؤخراً حيث أبلغ عدداً من المستخدمين أن تطبيق الكاميرا يظل قيد التشغيل فترة زمنية أطول حتى وبعد الخروج من معين المناظر وهو ما يتسبب في استنزاف شحن البطارية وارتفاع درجة حرارتها بشكل مبالغ فيه وبالتالي يزداد الهاتف سخونة.

بالطبع وكما تعلمون فإن تنشيط الكاميرا طوال الوقت من أبرز العوامل التي تتسبب في استهلاك قدر كبير من طاقة البطارية وتتسبب في زيادة حرارة الهاتف، لذا فإن تشغيلها طول الوقت ليس بالأمر الهين.

جوجل تعمل على إيجاد حل لمشكلة تطبيق رسائل جوجل

لحسن الحظ أن هناك حل مبدأي يمكن الاعتماد عليه في حالة واجهتك هذه المشكلة على هاتفك الأندرويد وهي من خلال الانتقال إلى إعدادات الرسائل وتعطيل الأذونات الخاصة بالكاميرا من داخل التطبيق.

الأخبار الجيدة هي أن مدير الاتصالات في شركة جوجل أبلغ موقع The Verge بأن الشركة تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، وعلى المستخدمين أن يتوقعوا قدومه خلال وقت قريب.

هذا يعني أنه من الضروري أن تكون الشركة مستعدة على طرح تحديث جديد من شأنه إصلاح هذه المشكلة قريباً. ولكن للأسف الشديد لا نعلم حتى الآن موعد وصوله. بالطبع يمكنكم التأكد بأنفسكم والبحث عن التحديث بشكل يدوي من خلال متجر جوجل بلاي.