تفاعل كبير مع إعلان إيلون ماسك رغبته بشراء كوكا كولا

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه بعدما أعلن في تغريدة محيرة رغبته في شراء شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية.

وقال إيلون ماسك، في التغريدة، إنهم سيقوم بشراء الشركة لإعادة الكوكايين إليها، وحصدت التغريدة تفاعلاً هائلاً، حيث حصدت حتى صباح 28 أبريل أكثر من 40 ألف تعليق، وتمت إعادة نشرها 71 ألف مرة، في حين أبدى 635 إعجابهم بها.

وأثارت التغريدة جدلاً كبيرًا، حيث طالب المغردون من الملياردير الشهير بشراء شركات كتيك توك وماكدونالدز، في حين قال البعض الآخر إن التغريدة ساخرة، لأن القيمة التسويقية لكوكا كولا تصل إلى 284 مليار دولار ، وهو مبلغ يفوق ثلثي ثروة ماسك البالغة 268 مليار دولار، ولأن الكوكايين محظور قانونيًا.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على منصة تويتر قبل أيام عدة مقابل 44 مليار دولار.

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