سامسونج جالكسي S22 ألترا – هناك اختلافات في الكاميرا بين نموذج Exynos و Snapdragon!

وكما تعلمون فإن شركة سامسونج تبيع سلسلة هواتف جالكسي S22 إما بمتغير معالجها الخاص Exynos 2200 SoC أو بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 SoC بناءً على المنطقة التي تعيش فيها.

فإذا كنت تعيش في كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة فسوف تحصل على الهاتف بمعالج كوالكم، أما إذا كنت تعيش في الشرق الأوسط أو أوروبا أو بقية دول آسيا الأخرى فسوف تحصل على الهاتف بمعالج شركة سامسونج.

هذه هي الطريقة الوحيدة أمام سامسونج لكي تتمكن من تحقيق حصص ربح أعلى نظراً لارتفاع سعر شرائح كوالكم الرائدة بشكل مبالغ فيه.

لحسن الحظ أن فجوة الأداء بين النموذجين ضئيلة جداً وتكاد تكون معدومة تماماً وربما السبب في ذلك يرجع لأن شركة سامسونج هي في الأساس المسؤولة عن تصنيع تقنية المعالجة الأساسية لكلتا الرقائق.

على كلِ، بناءً على أخر التقارير الصادرة نقلاً عن موقع DXOMARK فمن الواضح أن كلا النموذجين يتصرفان بشكل مختلف أثناء تأدية العديد من المهام والتي من أبرزها وظائف التصوير الفوتوغرافي.

اختبر موقع DxoMark كلا النموذجين المختلفين من هاتف سامسونج جالكسي S22 ألترا وقد منح الموقع كلا النموذجين 131 نقطة في قدرات التصوير الفوتوغرافي، ولكن بالرغم من ذلك فقد أشار الموقع إلى أن النتائج لا تأتي دائماً متشابهة بين النموذجين ومع ذلك لا يوجد نموذج فائز بوضوح في هذه المنافسة.

اتضح للمختبرين أن نموذج Exynos 2200 يتلقط صور أفضل في بعض الأحيان، بينما يتلقط نموذج Snapdragon 8 Gen 1 لقطات أفضل في أحيان أخرى. ولكن تبين أن نموذج Exynos 2200 SoC هو الأفضل في غالبية الأحوال.

وبناءً على تقرير DxoMark فإن نموذج Snapdragon 8 Gen 1 ينتج نسبة تشويش أقل من نموذج Exynos 2200 وبالأخص أثناء تصوير اللقطات الثابتة وهو الأفضل في القدرة على فقدان أقل نسبة ممكنة من التفاصيل عند اقتصاص الصور.

أما عندما يتعلق الأمر بجودة الفيديو، فيبدو أن نموذج Exynos 2200 هو الرابح، إذ ينتج الهاتف مقاطع فيديو أفضل من حيث الجودة ودقة الوضوح والتقاط المزيد من التفاصيل في صورة الفيديو.

ولذلك، في النهاية، يمكنكم القول أن متغير Snapdragon 8 Gen 1 هو الأفضل في معظم الأحيان أثناء التصوير الفوتوغرافي، أي تصوير اللقطات الثابتة، في حين أن متغير Exynos 2200 يكون الأفضل أثناء تسجيل الفيديو والتكبير البصري.