السجائر.. المتهم الأبرز في كارثة سقوط طائرة قبل 6 سنوات، فما هي الحقيقة؟

أشار تقرير فرنسي إلى أن التحقيقات في تحطم طائرة مصر للطيران التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة في مايو 2016، وسقطت في البحر المتوسط بين جزيرة كريت وساحل شمال مصر استبعدت وجود عمل إرهابي.

وقالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إن تقريرًا مؤلفًا من 134 صفحة جمعه خبراء فرنسيون، وأرسل في مارس الماضي إلى محكمة الاستئناف في باريس رجح أن يكون سبب سقوط الطائرة المصرية من نوع إيرباص A320 هو حريق في قمرة القيادة بسبب تسرب الأوكسجين من قناع مساعد الطيار عندما كان يدخن.

وأوضح التقرير أن احتراق الأوكسجين بسبب تدخين السجائر أحدث شرارة أو لهب تسبب بالكارثة.

يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 66 راكبًا بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

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