كل ما تود معرفته عن خدمة الإصلاح الذاتي للايفون من ابل

بدأت ابل في إطلاق برنامج الإصلاح الذاتي لهواتف الايفون والذي يتيح للمسخدمين إصلاح هواتف الايفون الخاصة بهم بأنفسهم مع إمدادهم بقطع الغيار والأدوات والإرشادات اللازمة لإتمام العملية بنجاح.

بداية من اليوم، سوف يتمكن المستخدمون داخل الولايات المتحدة الأمريكية من تنزيل كتيبات الإرشادات الخاصة بعمليات الإصلاح وشراء قطع الغيار الأصلية والأدوات من متجر ابل المخصص لذلك، وهنا سوف نتعرف أكثر على هذه المبادرة الجديدة من ابل.

ما هي الدول المتاح فيها برنامج الإصلاح الذاتي حالياً؟

الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة المتاح فيها هذا البرنامج حالياً مع وعد من ابل أن يتم توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل دولاً أخرى هذا العام والبداية ستكون من أوروبا.

ما هي هواتف الايفون المدعومة؟

حالياً، الإصدارات الأحدث من الايفون مثل ايفون 12 وايفون 13 والجيل الثالث من ايفون SE هي فقط المدعومة بهذا البرنامج أما الإصدارات الأقدم فغير مشمولة. كذلك لا يشمل البرنامج أي أجهزة أخرى من ابل حتى الآن وإن كان من المتوقع دخول أجهزة أخرى مثل الايباد وماك مستقبلاً.

ما هي الإصلاحات المدعومة؟

إصلاحات الشاشة والبطارية والكاميرا هي التي ستكون مدعومة فقط.

هل يؤثر برنامج الإصلاح الذاتي على الضمان؟

بالأساس ليس هذا البرنامج موجهاً إلى مالكي هواتف الايفون ذات الضمان الساري، بالطبع إن كان الضمان سارياً يمكن للمستخدم الاستفادة منه حال كان الضرر غير مشمول في الضمان مثل الشاشة المكسورة.

لن يؤثر برنامج الإصلاح الذاتي للايفون على الضمان حال كان سارياً إذا قام المستخدم بعملية الإصلاح بنفسه، لكن أية أضرار تنتج عن عملية الإصلاح لن تكون مشمولة في الضمان لذا سيقوم المستخدم بعملية الإصلاح على مسئوليته الشخصية.

كم تتكلف خدمة الإصلاح الذاتي؟

للأسف ليست رخيصة ولن توفر لك الكثير من الأموال مقارنةً بخدمة الإصلاح التقليدية من ابل مع الأخذ في الاعتبار المخاطرة التي تحملها بتنفيذ عملية الإصلاح بنفسك.

على سبيل المثال ، سوف تحصل على شاشة ايفون 12 برو الأصلية من ابل في مقابل مبلغ 270$ ، وستحصل على رصيد بقيمة 33$ بعد إعادة شاشتك القديمة إلى ابل ، مما يجعل السعر النهائي 236$ تقريباً.

عليك أن تعلم أن ابل تأخذ مبلغ 279$ مقابل استبدال الشاشة خارج الضمان لهاتف ايفون 12 برو، لذا فالفارق ليس كبيراً.

البطارية الأصلية أيضاً تبيعها ابل في مقابل 46$ بينما استبدال البطارية لكافة هواتف الايفون تكلفك نحو 70$.

قطع الغيار متوفرة للشراء من خلال متجر Self Service Repair الإلكتروني من ابل، كما يمكن للمستخدم تأجير أدوات الإصلاح في مقابل 50 دولار أمريكي لمدة أسبوع إن لم يكن يملكها على أن يقوم بإرجاعها لآبل مرة أخرى وهو ما يشكل كذلك تكلفة إضافية.

مما سبق نجد أن مبادرة ابل قد تكون مفيدة لعدد محدود للغاية من المستخدمين من ذوي الخبرة والمهارة اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بأنفسهم وأيضاً بعد انتهاء فترة الضمان، ولن توفر الكثير من المال على أي حال، لذا فلا تزال عمليات الإصلاح التقليدية أفضل.

ما قد يفيد الغالبية العظمى من المستخدمين من هذه المبادرة حقاً هو إمكانية شراء قطع الغيار الأصلية من ابل وبعدها يمكن لأي فني خبير إصلاح هواتف الايفون الخاصة بهم.