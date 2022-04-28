عمرو عبد الجليل يكشف عن شخصيته في فيلم واحد تاني

كشف الفنان المصري عمرو عبد الجليل عن الدور الذي سيلعبه في فيلم “واحد تاني” الذي سيجمعه بالفنان الشهير أحمد حلمي.

حيث نشر بوستر لشخصية “الزط” والتي ستكون من الشخصيات المهمة في أحداث الفيلم، وحظي البوستر بتفاعل كبير من عشاق النجم المصري.

وسيظهر الفنان أحمد حلمي في الفيلم الذي سيعرض في عيد الفطر بشخصية مصطفى الموظف في مصلحة السجون.

ويعد هذا الفيلم الأول للنجم أحمد حلمي بعد عامين من الغياب عن شاشات السينما.

وفيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة أحمد حلمي، عمرو عبد الجليل، روبي، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد مالك.

يذكر أن البرومو الترويجي للفيلم حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، ونال إعجاب المتابعين.

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