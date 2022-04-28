عادات غريبة قام بها جوني ديب خلال جلسات المحاكمة الشهيرة.. فما هي؟

لا تزال قضية النجم العالمي جوني ديب وطليقته آمير هيرد تشغل العالم، حيث رصدت الكاميرات مجموعة من التصرفات والعادات الغريبة التي قام بها النجم العالمي خلال جلسات المحاكمة في كاليفورنيا.

حيث ظهر إلى جانب جوني ديب حفنة من سكاكر الجلاتين الملونة أثناء جلوسه على مقعد الشهود، كما التقطت الكاميرات صورًا له وهو يرسم رسومات غريبة على دفتر رسم أحضره معه في جميع الجلسات.

وكان الفنان العالمي قد رفع دعوة ضد آمير هيرد بتهمة التشهير، وكشفت هذه الدعوة مجموعة كبيرة من الأسرار الصادمة حول العلاقة المثيرين بينهما.

وبدأت المشكلة بين جوني ديب وآمير هيرد التي ارتبط فيها في الفترة ما بين عام 2015 و2017 بعدما نشرت هيرد في صحيفة “الصن” مقالاً اتهمت فيه جوني ديب بإساءة معاملتها وضربها وتعنيفها؛ الأمر الذي دفع جوني ديب لرفع دعوة تشهير ضدها تقام جلساتها حاليًا في مدينة كاليفورنيا.

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