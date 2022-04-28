انستغرام تبدأ باختبار ميزة تثبيت المشاركات

كشفت شركة ميتا عن بدء اختبار ميزة تثبيت المشاركات في منصة انستغرام.

وقالت الشركة إن الميزة تعرض حاليا لعدد محدود من المستخدمين المحددين على النظام الأساسي الذين سيظهر لديهم خيار “تثبيت في ملفك الشخصي” الذي يمكن الوصول إليه من قائمة النقاط الثلاثة الموجودة بجوار المنشورات.

وستُساعد الميزة الجديدة المستخدمين على إبراز المنشورات التي يفضلونها على صفحتهم الشخصية، كما أنها ستفيد صناع المحتوى الذين ينشرون بشكل مستمر ويرغبون في إبراز منشور معين.

يُذكر أن انستغرام أطلق منذ فترة ميزة تساعد المستخدمين على تثبيت قصصهم المفضلة في أعلى الملف الشخصي من أجل الاحتفاظ بها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.

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