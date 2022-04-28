علامات تدل على الإصابة بالتهاب حوض الكلى

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إلى أن التهاب حوض الكلى يعد أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا في الحوض العلوي، وقالت إنه يحدث نتيجة عدوى تصاعدية تنتقل فيها مسببات الأمراض عبر مجرى البول والمثانة والحالب وصولاً إلى حوض الكلى.

وحددت أعراض هذا المرض بالتبول المتكرر مع نزول كميات قليلة من البول تحتوي على دم، ألم الخاصرة، الحمى، القشعريرة، الصداع، الإرهاق، الغثيان، فقدان الشهية، وآلام الظهر.

وأوضحت أن أعراض الخطورة تتمثل في اضطرابات تدفق البول، القسطرة البولية، التهاب المسالك البولية.

ودعت الرابطة الألمانية إلى مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض؛ لتجنب المخاطر الناجمة عن هذا المرض والتي تتمثل في ضعف الكلى أو الفشل الكلوي.

يُذكر أن علاج التهاب حوض الكلى يتم من خلال استخدام المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الخافضة للحرارة.

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