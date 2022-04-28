إحصائية – العالم أنفق 22 مليار دولار على ألعاب الهواتف الذكية خلال الربع الأول من عام 2022!

الجميع على يقين بأن سوق ألعاب الهواتف الذكية هو سوق مربح للغاية، وبالنسبة للمطورين أنفسهم فهو يؤتي ثماره سريعاً. استطاعت استوديوهات التطوير أن تجمع مليارات الدولارات خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك فقط عبر مشتريات 0.99$ التي يدفعها جمهور اللاعبين يومياً.

وفقاً لإحصائية Data.ai فقد بلغ معدل الإنفاق العام على ألعاب الهواتف الذكية 22 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري. وهذه هي حصيلة الإنفاق العالمي لكل من متجر جوجل بلاي والآب ستور.

استطاعت أن تحتل الألعاب قمة هرم قائمة معدلات الإنفاق العام في سوق الهواتف الذكية خلال الأعوام الماضية حيث يتم إنفاق 65 سنتاً من أصل كل دولار واحد على الألعاب.

وهذا يعني أن أكثر من نصف معدلات الإنفاق التي ينفقها اللاعبون على ألعابهم المفضلة في عالم ألعاب الهواتف الذكية ذهبت من أجل بعض الأزياء الحصرية الجديدة أو بعض الأسلحة الفتاكة التي يفضلها اللاعبون.

يُقال أن 73% من معدلات الإنفاق على متجر جوجل بلاي ذهبت من أجل الألعاب ومن بين جميع عمليات التنزيل التي شهدها المتجر كانت من بينها 44% فقط من أجل التطبيقات.

أما بالنسبة لمتجر اب ستور فقد بلغ معدل الإنفاق على الألعاب نسبته 60% وقد بلغت نسبة تنزيل الألعاب 28% تقريباً. وتتوقع الإحصائية أن معدل عمليات التنزيل الإجمالي وصل إلى 14 مليار عملية تحميل.

وقد شهد الربع الأول من العام الجاري أعلى معدل إنفاق على الإطلاق على ألعاب الهواتف الذكية، حيث تزيد حصيلة معدلات الإنفاق عام تلو الأخر ويتوقع المصدر أن تزداد هذه المعدلات خلال السنوات القادمة بغض النظر عن الأزمات التي يشهدها قطاع الصناعة.

في الواقع، تطرق المصدر للحديث عن أن جائحة كورونا كانت من أبرز الأسباب التي دفعت الناس للانتقال إلى عالم الترفيه بسبب اضطرارهم على البقاء في المنزل وهذا هو ما دفعم لتمضية معظم أوقات فراغهم في ممارسة الألعاب على هواتفهم الذكية وهو ما أسفر عن زيادة نسب مبيعات الألعاب في الفترة من 2020 إلى 2022.

وعلى الرغم من عودة الناس إلى أعمالهم مرة أخرى بعد التعافي الذي شهده العالم من جائحة كورونا إلا أن معدلات الإنفاق على الألعاب لا تزال في نمو مستمر ومن المحتمل أن يشهد سوق الألعاب نمواً أكبر خلال الفترة القادمة.