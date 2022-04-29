موقع أميركي يرصد أطعمة وعادات عيد الفطر حول العالم

فيما تدق أفراح عيد الفطر السعيد الأبواب بعد صيام شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال أيام العيد الثلاث وقد رصد موقع ريلات الأميركي تقاليد البلدان وعاداتها في العيد، نختار أربعة منها هنا.

أندونيسيا وكعكة سبيكويك

يشتهر الإندونيسيون في احتفالاتهم بعيد الفطر بإعداد وتناول كعكة تقليدية يُطلق عليها Spekkoek، الكعكة متعددة الطبقات ويدخل في مكوناتها الكثير من البهارات الاندونيسية من أبرزها الهيل واليونسون.

ويحرص أهل أندونيسيا على التسوق قبل حلول العيد وحتى أثناء الإحتفاء به حيث تشهد صناعة الملابس طفرة زيادة بنسبة 20 إلى 30% طيلة أيام العيد.

طبق الأوزي في عيد الإمارات

يحتفل المسلمون في الإمارات العربية المتحدة بعيد الفطر، بتناول طبق الأوزي، الوجبة التي تعد خصيصاً في الأعياد، ومكوناتها الأرز واللحم، يتم طبخها ببطء إلى جانب الخضروات وتمثل وجبة متكاملة لا تحتاج إلى وجبات أخرى بجانبها.

كيتوبات العيد في ماليزيا

يسافر مسلمو ماليزيا في عيد الفطر المبارك إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عيد الفطر رفقة العائلة، فيما تكون الليلة التي تسبق العيد من أكثر الأيام ازدحاماً، يزين فيها الماليزيون بيوتهم ويعدون الأطباق الشهية احتفالًا بقدوم العيد.

وأهم الوجبات التقليدية Ketupat، كعكة أرز مطبوخة في جريد النخيل، وKuih Raya وهو نوع حلويات يشبه كعك العيد أو البيتي فور.

يذكر أن من أهم العادات الفريدة في ماليزيا فتح المنزل للضيوف أياً كانوا، حيث يعتاد الناس فتح منازلهم في العيد والجميع مرحب بهم لتناول الطعام والاستمتاع رفقة أصحاب البيت.

الريالات.. عيدية العيد لأطفال السعودية

يحتفل السعوديون بعيد الفطر من خلال التجمع للصلاة وتزين البلد بأكملها بزينات مبهجة ويجتمع أفراد العائلة معاً لتناول وجبات العيد المميزة والشهيرة وقبل تناول الطعام يصطف أطفال العائلة لتلقي ريالات سعودية من كبار أفراد العائلة وتسمى “عيدية”.

حلوى للأطفال في عيد تركيا

يعرف الأتراك عيد الفطر بـ”Seker Bayram”، وعادة ما تمنح الأسر الأطفال بعد صلاة العيد الحلوى التركية الشهية احتفالًا بالعيد، فيما يزور الأهل مقابر أحبائهم في العيد وقضاء الوقت المتبقي في تجمعات عائلية.

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