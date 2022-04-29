دبي تستعد لعيد الفطر بحفلات لنجوم الغناء العرب والأجانب

تستعد مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية التي يحييها عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي، احتفالاً بأيام عيد الفطر السعيد لموسم 2022 م- وفقاً لما جدوله موقع المرجع.

وتشمل الاحتفالات أيضاً مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية الأخرى، كعروض الألعاب النارية، وإنارة مدينة دبي وتزينها، إضافةً إلى إطلاق العديد من الفعاليات عبر المولات التجارية التي تعد الوجهة العائلية في مدينة دبي.

وتصدح بالأغاني في حفلات دبي -طيلة أيام العيد- نجوم الفن العربي في مقدمتهم راغب علامة وعبدالمجيد عبدالله وشيرين عبدالوهاب وسعد المجرد وناصيف زيتون ورحمة رياض.

وأشار موقع المرجع إلى أن احتفالات العيد تشمل أيضاً حفلات عدة لفنانين أجانب منهم الفنان الهندي بانكاج أوداس والمغنية الفلبينية آسيا فينيكس، كما ستشهد حفل موسيقي ضخم يضم الدي جي افروجاك الحائز على جائزة جرامي في الموسيقى، والمنتج الموسيقي والفنان ستيف أوكي، لتقديم الأغاني التي حظيت على ملايين الاستماع حول العالم.

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