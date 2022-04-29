جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 لهذه الهواتف!

أحياناً تشعر وكأن هذه الأنظمة تنمو بسرعة البرق، تماماً مثل الأطفال الصغار. يبدو أننا انتهينا من إصدارات المعاينة وانتقلنا إلى الإصدارات التجريبية من نظام أندرويد الجديد كلياً “Android 13” حيث أطلقت شركة جوجل مؤخراً الإصدار التجريبي الأول من النظام لبعض هواتفها الذكية الرئيسية.

قد يكون الوقت مبكراً بعض الشيء ولكن هذا هو ما حدث بالفعل، فعلى الرغم من أننا كنا نتوقع أن يتم إطلاق الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 خلال مؤتمر Google I/O 2022 القادم إلا أن الشركة أرادت تسريع عجلة نمو نظامها الجديد وطرحت بالفعل الإصدار التجريبي الأول لبعض الهواتف.

في الواقع، لا يوجد الكثير من الميزات الجديدة في إصدار Android 13 Beta 1 التي تستحق الحديث عنها، ربما يتغير هذا الأمر عندما يصل الإصدار التجريبي الثاني الشهر المُقبر مع مؤتمر Google I/O.

صرحت جوجل فقط بأن الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 13 يكثف تركيزه على ميزات الأمان وحماية الخصوصية وأذونات التطبيقات الجديدة. وسوف يضيف الإصدار التجريبي الأول أيضاً وصول أكثر سهولة ودقة إلى ملفات الوسائط وواجهة برمجة التطبيقات المُحسنة لتوجيه الصوت.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13

الآن وبعد أن أصبح أندرويد 13 متاح للتجربة بشكل فعلي، فأصبح من الممكن الانتقال إليه على بعض الهواتف الذكية القليلة المؤهلة وذلك من خلال تحديث OTA عبر الهواء.

إذا أردت معرفة المزيد عن النظام قبل التحول إليه فيمكنك زيارة هذه الصفحة أولاً. في هذه الصفحة يمكنك التعرف على جميع الهواتف الذكية المؤهلة لتثبيت الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 ولسنا مُتفاجئين من أن قائمة الهواتف المدعومة هي هواتف جوجل فقط.

فإذا كنت تمتلك أي من هذه الهواتف، يمكنك الاشتراك في البرنامج وسوف تحصل على حزمة النظام على هيئة تحديث OTA خلال وقت قريب من أجل التثبيت. فقط يجب أن تستعد على تلقي تحديث هائل من حيث الحجم ومساحة التخزين.

على كل حال الهواتف المؤهلة لتثبيت الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 تبدأ مع هاتف جوجل بكسل 4 والأحدث منه، مما يعني أنك قادر على تثبيت أندرويد 13 إذا كنت تمتلك Pixel 4 أو Pixel 4a أو Pixel XL أو Pixel 4a 5G أو Pixel 5 أو Pixel 5a أو Pixel 6 أو Pixel 6 Pro.

للأسف هواتف Pixel 3 في عداد المفقودين وهو أمر متوقع بالفعل نظراً لأن هذه السلسلة تلقت بالفعل ثلاث سنوات من الدعم البرمجي وبهذا فقد أنهت جوجل دعمها لهذه الهواتف بعدما أوفت بوعدها.