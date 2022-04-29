أصالة نصري تشيد بأداء جمال سليمان في مسلسل مين قال

عبّرت الفنانة السورية أصالة نصري عن إعجابها بأداء مواطنها الفنان جمال سليمان في مسلسل ” مين قال”.

وقالت في تغريدة على تويتر: في رجال مجبور تقول له أستاذ، ووصفته بصاحب الموهبة والعلم والفهم، وشكرته على المسلسل الممتع والهادف.

وكان الفنان السوري قد حقق نجاحًا كبيرًا في المسلسل المكون من 15 حلقة، والذي يسلط الضوء على مشكلات المراهقين مع أهاليهم والناجمة عن الفروقات بين الأجيال، بالإضافة إلى طرحه بعض المشكلات النفسية.

وتناول المسلسل قصة طالب في مرحلة الثانوية العامة يحقق تفوقًا في دراسته، ويسعى لدخول كلية التجارة ليفتتح مشروعًا خاصًا به، قبل أن يصطدم برغبة والده في إدخاله كلية الهندسة، الأمر الذي يخلق مشكلات كبيرة بينهما.

ومسلسل “مين قال” من تأليف مجدي أمين، وإخراج نادين خان، وبطولة مجموعة من الفنانين أمثال جمال سليمان، إلهام صفي الدين، أحمد داش، وديانا هشام، وأميرة أديب وغيرهم.

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