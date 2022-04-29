الضوضاء المستمرة تسبب هذه المشكلات.. فاحذروا منها

أكدت الجمعية الألمانية للطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي الطبي خطورة الضوضاء المستمرة على الإنسان.

وقالت إن الضوضاء المستمرة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض الأوعية الدموية، أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، الصداع المستمر، ضعف التركيز، طنين الأذن، تلف السمع، بالإضافة إلى اضطرابات النوم.

كما أشارت إلى وجود أضرار نفسية للضوضاء المستمرة تتمثل في القلق، التوتر، الاكتئاب، وسرعة الاستثارة.

وحذرت من خطورة الضوضاء المستمرة على الأطفال بشكل خاص، وقالت إنها تؤثر بشكل سلبي على تطورهم وتزيد احتمال إصابتهم بالتأخر العقلي، وعسر القراءة.

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