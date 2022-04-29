أخصائي روسي يحدد الفحوصات اللازمة عند ارتفاع مستوى ضغط الدم

روسيا – حدد الدكتور أندريه غراتشوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، عضو أكاديمية العلوم الطبية، الفحوصات التي يجب إجراؤها عند ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويؤكد الأخصائي في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، على أنه “قبل كل شيء، عند فحص أي مريض يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، يجب إجراء فحص دم عام وفحص عام للبول وكذلك تحليل دم بيوكيميائي وأيضا تحليل يحدد سرعة تجلط الدم وغيرها”.

ووفقا له، عندما يتعلق الأمر بفحص المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، من الضروري إجراء دراسة معمقة لتحديد المؤشرات البيولوجية والكيميائية للدم. ولتقييم عوامل خطر القلب والأوعية الدموية، لا بد من إجراء دراسات على الكرياتينين والجلوكوز (الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي) والكوليسترول وجزيئاته والدهون الثلاثية وحمض البوليك والهوموسيستين وكذلك مستويات الكهارل في البلازما (البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم). بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء اختبار الدم البيوكيميائي للبيليروبين وجزئه، وكذلك اختبارات AST و ALT، لتقييم الحالة الوظيفية للكبد.

ويضيف، وعند ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب أيضا تقييم المعايير القياسية لنظام تخثر الدم. بالإضافة إلى تحليل البول العام، يجب إجراء تحليل لتقييم مستوى البيلة الألبومينية الدقيقة في الجزء الأوسط من بول الصباح.

ويجب أيضا تقييم مستوى هرمونات الغدة الدرقية ومؤشرات نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون، والجهاز السمبثاوي الكظري (الأدرينالين والدوبامين والنورإبينفرين ومستقلباتها في الدم والبول) ، وكذلك يتم تقييم مستوى الكورتيزول”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

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