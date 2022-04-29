أحمد مكي يقلد ياسمين عبد العزيز في الكبير أوي 6

شهدت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6 تقليد الفنان المصري أحمد مكي للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

حيث قام أحمد مكي خلال الاستعداد لافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي، بتقليد الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز خلال إعلانهما الرمضاني لإحدى شركات الاتصالات المصرية، والذي حمل عنوان “مش هو هو هو”، أثناء انتظاره وصول الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو لحضور المهرجان.

وقامت ياسمين عبد العزيز باقتطاع المقطع الذي قلدت فيه، ونشرته على حسابها في موقع إنستغرام وعلقت عليه بالقول “مكي العسل”.

يذكر أن مقطع الفيديو حظي بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقدرة مكي على التقليد بحرفية كبيرة.

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