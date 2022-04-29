عروض العيد – خصومات ضخمة على باقة مميزة من التطبيقات العربية المهمة!

في هذا المقال سوف نستعرض معاً عدداُ من التطبيقات العربية المهمة التي لا غنى عنها والتي يمكنك الحصول عليها الآن بخصومات كبيرة تصل إلى 70% بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فقط وحصرياً من خلال موقع وتطبيق “أخبار التطبيقات”.

التطبيقات بالأساس هي تطبيقات خاصة بالترجمة والدراسة و الأغراض الاجتماعية على الايفون والايباد، من بين تلك التطبيقات ستجد على الأقل تطبيقاً أو أكثر يمكنك الاعتماد عليه بصورة مستمرة، فسارع وانتهز فرصة الحصول عليه بخصم كبير حصري.

1. مترجم الوثائق و الكتب و ملفات PDF- ٢٨٪ خصم لوقت محدود!

يتيح هذا التطبيق ترجمة ملفات PDF والصور كما يتيح لك مسح أي ورقة أو مستند من خلال كاميرا الهاتف عبر تصويره ثم التعرف على النصوص وترجمتها من وإلى اللغة التي تريدها.

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2. مترجم الكلام – ٦٠٪ خصم لوقت محدود!

يتيح هذا التطبيق الترجمة النصية والصوتية لأكثر من 120 لغة مختلفة من بينها اللغة العربية مع إمكانية ترجمة المواقع أيضاً بدقة بالغة.

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3. برنامج حل الرياضيات الجديد – ٥٠٪ خصم لوقت محدود!

هذا التطبيق مخصص لحل مسائل الرياضيات، وهو الأول من نوعه لأنه يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة العربية من خلال الكتابة باستخدام الآلة الحاسبة العربية و من خلال الصوت، كما يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة الانجليزية بتصوير المسالة أو كتابياً أو صوتياً.

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4. برنامج إيجاد و تعقب العائلة و الأصدقاء – 70% خصم!

هذا التطبيق يجعلك على اتصال مع عائلتك وأصدقائك في جميع الأوقات، حيث يتيح عرض الموقع الدقيق لأصدقائك أو أفراد عائلتك على الخريطة لتطمئن دوماً عليهم.

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5. مترجم الإنترنت العربي – ٣٠٪ خصم!

مترجم الانترنت الكامل، يترجم المواقع الالكترونية و صفحات الويب مباشرة من خلال متصفح السفاري على الايفون أو الايباد، دون الحاجة الى نسخ و قص كلمات أو جمل لترجمتها.

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6. مترجم السفر – ٤٠٪ خصم!

مترجم سناب هو تطبيق تم تطويره لتحسين تجارب السفر وعملك واحتياجاتك في الترجمة والترجمة الجامعية وتجربة حياتك. كل ما عليك فعله هو التقاط صورة لأي شيء لا تعرف معناه بعد تحديد اللغة وسوف يتولى الترجمة!