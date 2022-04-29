غوغل تكشف عن النسخة التجريبية من أنظمة Android 13

كشفت شركة غوغل عن النسخة التجريبية من أنظمة التشغيل Android 13، والتي ستجلب مجموعة من الميزات الجديدة.

وتعد خدمة Spatializer أبرز الميزات التي ظهرت في النسخة التجريبية، وتشابه هذه الخدمة خدمة Spatial Sound التي توفرها آبل في خدمات الاستماع للموسيقى في أجهزتها الذكية.

ومن المتوقع أن توفر الخدمة الجديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد أصواتًا أكثر صفاء، وتأثيرات ثلاثية الأبعاد في توزيع الأصوات خلال الاستماع للموسيقى.

وستعمل الخدمة بشكل فعال مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android 13، وسماعات Pixel Puds.

يذكر أن النسخة التجريبية من أنظمة Android 13 ستكون متاحة على هواتف غوغل من فئات Pixel 4، Pixel 4a، وPixel 4a 5G، وPixel 5، وPixel 5a، وPixel 6/6 Pro .

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