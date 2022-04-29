سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S10 تتلقى واجهة One UI 4.1 في الخارج!

بدأت شركة سامسونج مؤخراً في طرح تحديث واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 من أجل هواتف سلسلة جالكسي S10 في الولايات المتحدة الأمريكية.

في الوقت الحالي يتلقى كل من جالكسي S10 وجالكسي S10e وجالكسي S10 بلس أحدث إصدار رسمي من نظام أندرويد “Android 12” ولكن الغريب أن نموذج جالكسي S10 5G لم يتلقى التحديث الجديد بعد.

واجهة One UI 4.1 تصل إلى سامسونج جالكسي S10 في الولايات المتحدة

حصلت الهواتف الثلاثة المعنية على التحديث الجديد برقم إصدار G97 * USQU6IVC7 وأصبحت حزمة البرنامج الجديد متوفرة عبر الهواء OTA لعدد كبير من المستخدمين في الولايات المتحدة.

من المحتمل أن تنضم بقية المناطق الأخرى للحاق بالركب وتبدأ في تلقى الواجهة الجديدة بداية من الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن التحديث الجديد يرفقه التصحيح الأمني الأخير لشهر أبريل 2022 حيث صرحت سامسونج أن التصحيح الأمني الجديد قادر على إصلاح أكثر من 80 ثغرة في النظام والتي من بينها بعض الثغرات الأمنية عالية الخطورة.

ولكن بالعودة إلى واجهة المستخدم المخصصة من سامسونج “One UI 4.1” فهي كل اهتمامنا في الوقت الحالي لأنها مستندة على نظام أندرويد 12 الأخير من شركة جوجل. بالتأكيد الواجهة الجديدة جلبت الكثير من التحسينات من حيث التجربة المرئية والعملية.

الآن أصبحت الهواتف المدعومة من سامسونج قادرة على التقاط مقاطع فيديو عمودية بمعدل تكبير 3 أضعاف، جنباً إلى جنب مع بعض خيارات التحرير والتعديل على الصور المدرجة بداخل تطبيق المعرض.

الآن أصبح من السهل إعادة إتقان وتحرير الصور وضبط معدلات إضاءتها وإزالة الكائنات والشوائب والأشياء الغير مرغوب فيها من الصور وإمكانية تحويل الصور المتحركة GIF إلى صور ثابتة.

أيضاً ستجد ميزة “Smart Widget” الجديدة التي من شأنها توفير مساحة كبيرة على شاشة الهاتف الرئيسية من خلال الجمع بين أكثر من أداة ويدجيت واحدة لكي تظهر تلقائياً واحدة تلو الأخرى بدلاً من توزيعها على المساحة الفارغة على الشاشة، ومع ذلك يمكنك التمرير إلى اليمن أو اليسار للوصول إلى الويدجيت التي تبحث عنها بشكل أسرع.

هناك المزيد من التحسينات الجديدة التي تجلبها واجهة One UI 4.1 لهواتف سامسونج جالكسي S10 والتي من بينها لوحة مفاتيح سامسونج وأداة Grammarly المدمجة ومشاركة Google Duo Live والتحسينات التي طالت تطبيق Samsung Health والعديد من خيارات تخصيص الألوان.

جاءت واجهة One UI 4.1 مع عائلة سامسونج جالكسي S22 ولكن سرعات ما بدأت الشركة في طرح الواجهة الجديدة للعديد من هواتفها المؤهلة وقد تلقت الإصدار العالمية من سلسلة جالكسي S10 الواجهة الجديدة بداية من الأسبوع الأخير في شهر مارس الماضي.

في النهاية، إذا لم تتلقى التحديث الجديد حتى الآن فيجب أن يصل إليك خلال أي وقت قريب. أيضاً لا يوجد أي مانع إذا أردت أن تتأكد بنفسك من وجود أي تحديثات قيد الانتظار يدوياً من خلال تطبيق الإعدادات وتحديث النظام.