ابل تحقق رقماً قياسياً في عائدات الربع الأول من 2022

أعلنت ابل عن نتائج الربع المالي الأول لعام 2022 محققة رقماً قياسياً جديداً إذ بلغت العائدات نحو 97.28 مليار دولار أمريكي، وهذا أفضل من الرقم التي حققته الشركة العام الماضي خلال نفس الفترة.

في الربع الأول من 2021 حققت ابل عائدات بلغت 89 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا الربع الشهور الثلاثة من العام: يناير وفبراير ومارس.

كانت هناك الكثير من المنتجات الجديدة التي أتاحتها ابل خلال هذا الربع مثل الجيل الثالث من سماعات AirPods وأجهزة ماك بوك فضلاً عن سلسلة ايفون 13 المعلن عنها نهاية العام الماضي.

أيضاً قدمت ابل لنا منتجات عدة خلال هذا الربع مثل ايفون SE الجديد (الجيل الثالث) وأجهزة ماك Studio وشاشة Studio Display والجيل الخامس من الايباد آير.

شكلت مبيعات الايفون وحدها الجزء الأكبر من العائدات بما يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 48 مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة العام الماضي.

في المركز الثاني جاءت عائدات خدمات ابل والتي سجلت نحو 20 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة بـ 17 مليار دولار العام الماضي.

تنوعت باقي العائدات بين أجهزة ماك والايباد والأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات، وقد شهدت جميعها نمواً في العائدات باستثناء عائدات الايباد التي شهدت تراجعاً وقد عزت ابل ذلك إلى مشاكل في سلاسل التوريد.

كل هذه النتائج أنتجت أرباحاً ضخمة للمساهمين وحملة الأسهم قدرتها ابل بـ 27 مليار دولار أمريكي.