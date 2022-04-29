مدرسة أسترالية توظف كلبا إرشاديا لتخفيف قلق طلابها!

أعلنت مدرسة ترينتي الابتدائية الواقعة في كيمبس كريك غرب مدينة سيدني الأسترالية عن تعيين كلب إرشادي لمساعدة الطلاب على تجنب القلب عقب عودتهم للمدرسة بعد عامين من التعليم المتقطع بسبب جائحة كورونا.

وقالت إدارة المدرسة إن الكلب المدعو بيل هو كلب إرشادي لابرادور تم تدريبه على تسلية الطلاب، وتسهيل عودتهم للفصل الدراسي.

وأشارت إلى أنها ستستخدم الكلب بيل كجزء من نظام المكافآت حيث سيكون الطلاب قادرين على قضاء وقت معه في حال حققوا أهدافهم وأنجزوا مهامهم.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بوجود الصديق الجديد بينهم.

يُذكر أن الكلب سيبقى في رعاية أحد المعلمين، الذي سيقوم بإحضاره إلى المدرسة بشكل يومي كي يعمل على تهدئة قلق الطلاب.

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