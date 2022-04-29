إيلون ماسك يرفض الإدلاء بشهادة في قضية جوني ديب وزوجته

قال أليكس سبيرو محامي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن موكله يرفض التدخل في قضية التشهير التي رفعها جوني ديب على زوجته أمبر هيرد.

وأكد أن الملياردير العالمي لن يدلي بشهادة في المحاكمة الخاصة بالثنائي.

تصريحات محامي إيلون ماسك جاءت بمثابة الرد على تصريح محامي أمبر هير، والذي أشار إلى أن الإساءة اللفظية والجسدية التي تعامل بها جوني ديب مع موكلته كان بسبب هوسها بإيلون ماسك الذي جمعتها به علاقة حب قصيرة قبل ارتباطها بجوني ديب.

يذكر أن جوني جيب وأمبر هيرد يخضعان حاليًا لقضية قانونية في محكمة بولاية فيرجينا منذ بداية أبريل، وذلك بعدما رفع الممثل الشهير دعوى تشهير على طليقته.

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