ولادة كنغر شجري نادر في حديقة حيوان أميركية

شهدت حديقة برونكس الأميركية للحيوانات حدثًا نادرًا بولادة كنغر من فصيلة الكنغر الشجري الماتشي، وقال مسؤولون في الحديقة إن هذه الولادة هي الأولى من نوعها منذ عام 2008.

وقال مدير الحديقة جيم بريهني إن هذا النوع من الكنغر يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض، وأشار إلى أن وزن الذكر البالغ يتراوح ما بين 9 إلى 11 كيلو غرامًا، وهو حجم أقل من حجم الكنغر الأسترالي الأحمر.

وأوضح أن الصغير ولد بحجم طفل بشري، وزحف نحو جراء أمه ودخلها، وقال إنه لن يخرج منها إلا بعد 7 أشهر.

وتعد نيو غينيا الموطن الرئيسي لحيوانات الكنغر الشجري الماتشي التي تسكن الأشجار وتعيش في الغابات المطيرة.

يذكر أن نشطاء الحفاظ على البيئة والطبيعة أكدوا تراجع أعداد هذه الحيوانات في البرية لأقل من 2,500 حيوان؛ بسبب الصيد، النشاط البشري، وتدمير موطنها الأصلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية